Обсуждение темы:

«Пожилая женщина погибла под колесами ПАЗа под Лугой»

Геройская смерть пожилухи-пешеходихи. Как герой-панфиловец броситься под ПАЗ -- не каждый сможет! "Ей были все должны" -- напишут на могиле.

Житель, читайте ПДД



4.3. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

4.5. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы не должны создавать помех для движения транспортных средств



Раз пешеходиху задавили, значит, она создала помеху движению т/с. Поделом!