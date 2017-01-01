Пожилая женщина погибла под колесами ПАЗа под Лугой
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Общество
Геройская смерть пожилухи-пешеходихи. Как герой-панфиловец броситься под ПАЗ -- не каждый сможет! "Ей были все должны" -- напишут на могиле.
Житель, читайте ПДД
4.3. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.
4.5. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы не должны создавать помех для движения транспортных средств
Раз пешеходиху задавили, значит, она создала помеху движению т/с. Поделом!
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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