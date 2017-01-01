Третьеклассник сломал голову, торопясь на первый урок в школе на Октябрьской набережной

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Обсуждение темы:

«Третьеклассник сломал голову, торопясь на первый урок в школе на Октябрьской набережной»

Hиф-Hиф 22.02 09:58 [ + 5 – ]

слабоумие и отвага. А виноватым ведь запишут директора школы.

Тоскливый Дятел Терпило 22.02 10:19 [ + -1 – ]

Правильнее было бы сказать, разбил голову. Ломают обычно шеи, ребра и конечности.

Hиф-Hиф 22.02 12:04 [ + 1 – ]

не-е-е! шею обычно сворачивают.;-))

МИФОДИЙ 22.02 12:37 [ + 3 – ]

Без сменной обуви нас в школу не пускали ещё я сорвался с коната и козла перевернул