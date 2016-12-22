«Беременная школьница сбежала из больницы в Петербурге»

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Общество
Распустились деффффки! Это ж надо -- вести половую жизнь в столь юном возрасте! Да еще, полагаю, без согласия родителей и педагогов!
В голове не укладывается. Ребенок учится в школе и одновременно познает прелести интимной жизни, причем даже не предохраняясь. Неужели это никого не заботит. А кто же совратил ее?
Некий Саша:
Девушка звонила матери. Предположительно, она находится у своего молодого человека по имени "Саша". Его личность и место жительства устанавливаются.
http://konkretno.ru/proishestvia/96363-iz-detskoj-bolnicy-sbezhala-beremennaya-shkolnica.html
Мне кажется, это как раз тот самый случай, когда беременность можно и даже нужно не сохранять. Сделала бы девка аборт, на ноги встала. А то этот Саша с вероятностью 0,99 сделает ноги, еще пока школоло будет в роддоме.
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19:37, 20 февраля
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