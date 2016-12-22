Беременная школьница сбежала из больницы в Петербурге

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«Беременная школьница сбежала из больницы в Петербурге»

Hиф-Hиф 22.02 09:46 [ + 4 – ]

Распустились деффффки! Это ж надо -- вести половую жизнь в столь юном возрасте! Да еще, полагаю, без согласия родителей и педагогов!

Тоскливый Дятел Терпило 22.02 10:13 [ + -8 – ]

В голове не укладывается. Ребенок учится в школе и одновременно познает прелести интимной жизни, причем даже не предохраняясь. Неужели это никого не заботит. А кто же совратил ее?

12345 22.02 10:30 [ + 0 – ]

Некий Саша:



Девушка звонила матери. Предположительно, она находится у своего молодого человека по имени "Саша". Его личность и место жительства устанавливаются.



http://konkretno.ru/proishestvia/96363-iz-detskoj-bolnicy-sbezhala-beremennaya-shkolnica.html

ujdyj 22.02 12:57 [ + 6 – ]

Мне кажется, это как раз тот самый случай, когда беременность можно и даже нужно не сохранять. Сделала бы девка аборт, на ноги встала. А то этот Саша с вероятностью 0,99 сделает ноги, еще пока школоло будет в роддоме.

Просто житель 22.02 12:57 [ + 8 – ]

Разве это девочка? Это уже тётенька.