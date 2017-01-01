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«Четыре девушки похитили юную петербурженку из квартиры на Руставели»

Тоскливый Дятел Терпило 22.02 10:10 [ + -3 – ]

Как они могли докатиться до такого? Как после этого требовать к ним проявления рыцарского отношения? Еще Крал Маркс писал о том, что главное достоинство в женщине, это ее слабость.