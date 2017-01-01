На Заневском лихач протаранил легковушку на трамвайных путях и выбросил ее во встречный микроавтобус (фото, видео)

Оба водителя нарушили ПДД.

Оба водителя нарушили ПДД.







Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети "ВКонтакте", автомобиль BMW, мчавшийся по трамвайным путям на Заневском проспекте в сторону моста Александра Невского, врезался в попутный автомобиль Chevrolet Lacetti, поворачивавший налево, на улицу Стахановцев, в нарушение ПДД – движение в этом месте по левой полосе разрешено только прямо. От удара Lacetti занесло, и он задел микроавтобус Volkswagen.







В результате БМВ буквально снес «Шевроле» багажник. О пострадавших не сообщается, но очевидцы отмечают, что на месте работала скорая помощь. В обстоятельствах аварии предстоит разобраться дознавателям.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Сегодня днем в Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех легковушек.Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети "ВКонтакте", автомобиль BMW, мчавшийся по трамвайным путям на Заневском проспекте в сторону моста Александра Невского, врезался в попутный автомобиль Chevrolet Lacetti, поворачивавший налево, на улицу Стахановцев, в нарушение ПДД – движение в этом месте по левой полосе разрешено только прямо. От удара Lacetti занесло, и он задел микроавтобус Volkswagen.В результате БМВ буквально снес «Шевроле» багажник. О пострадавших не сообщается, но очевидцы отмечают, что на месте работала скорая помощь. В обстоятельствах аварии предстоит разобраться дознавателям.Напомним, ранее мы писали о том, что под Петербургом грузовик вытолкнул "Волгу" прямо под маршрутку - пострадали два человека.





