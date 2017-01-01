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«Спор из-за парковки на Караванной закончился поножовщиной»

Тоскливый Дятел Терпило 21.02 17:07 [ + -6 – ]

По петербургским понятиям, обратиться с просьбой не парковаться или передвинуть машину считается таким тяжким оскорблением, которое можно смыть только кровью обидчика.