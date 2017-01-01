Агрессивный мужчина "под кайфом" напал с ножом на папу, гулявшего с коляской на Шостаковича
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Общество
Почему обязательно "под наркотой"?Может он по жизни-псих или крыша улетела после продолжительных запоев...
В такой ситуации есть все основания без колебаний применить оружие. А потом пусть паталогоанатомы разбираются в причинах кайфа. Не сомневаюсь, что приговор был бы оправдательный.
Надо было при поимке мерзавца, отоварить битой по голове, потом эту биту ему сунуть ему в одно место. И, после лечения, отправить на зону, под нары!
первый раз поставил дятлу "+",и вынужден с ним согласиться.надо было валить этого неадеквата.а вообще давно бы уже нао решить вопрос с легальным ношением не этих безумных "травматов" а нормального короткоствольного оружия,так же надо пересмотреть понятие самообороны!А если бы этот дурик убил ребенка?или отца ребенка?или еще кого нибудь?К сожалению мы живем в эпоху больших перемен и социальной нестабильности-выходя на улицу будь готов к встрече неприятностей.
... Чтобы в подобных ситуациях (когда есть все основания) без колебаний применить оружие - все наши добропорядочные папы и мамы (как действующие, так и потенциальные) должны его (оружие) в обязательном порядке иметь, носить с собой, а также владеть им в совершенстве ...
... Ход мыслей Тоскливого Дятла на сей раз и мне по душе - подал классную идею!
так гвардия зато на меня напала когда мусор выносил вы не бритый и видимо вчера пили конечно пил после таких сообщений
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19:37, 20 февраля
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