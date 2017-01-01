Агрессивный мужчина "под кайфом" напал с ножом на папу, гулявшего с коляской на Шостаковича

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«Агрессивный мужчина "под кайфом" напал с ножом на папу, гулявшего с коляской на Шостаковича»

Всезнайка 21.02 17:16 [ + 2 – ]

Почему обязательно "под наркотой"?Может он по жизни-псих или крыша улетела после продолжительных запоев...

Тоскливый Дятел Терпило 21.02 17:23 [ + -1 – ]

В такой ситуации есть все основания без колебаний применить оружие. А потом пусть паталогоанатомы разбираются в причинах кайфа. Не сомневаюсь, что приговор был бы оправдательный.

НЕСТОР 21.02 17:26 [ + 6 – ]

Короткоствол народу.

Врач-проктолог,Илья Лукич 21.02 18:03 [ + 9 – ]

Надо было при поимке мерзавца, отоварить битой по голове, потом эту биту ему сунуть ему в одно место. И, после лечения, отправить на зону, под нары!

бармалей 21.02 18:06 [ + 6 – ]

первый раз поставил дятлу "+",и вынужден с ним согласиться.надо было валить этого неадеквата.а вообще давно бы уже нао решить вопрос с легальным ношением не этих безумных "травматов" а нормального короткоствольного оружия,так же надо пересмотреть понятие самообороны!А если бы этот дурик убил ребенка?или отца ребенка?или еще кого нибудь?К сожалению мы живем в эпоху больших перемен и социальной нестабильности-выходя на улицу будь готов к встрече неприятностей.

МИФОДИЙ 21.02 18:57 [ + 4 – ]

я внучку обрез в коляску сразу положил сказал Артёмка без него не как

Инь Порось 21.02 19:11 [ + 5 – ]

... Чтобы в подобных ситуациях (когда есть все основания) без колебаний применить оружие - все наши добропорядочные папы и мамы (как действующие, так и потенциальные) должны его (оружие) в обязательном порядке иметь, носить с собой, а также владеть им в совершенстве ...

... Ход мыслей Тоскливого Дятла на сей раз и мне по душе - подал классную идею!

МИФОДИЙ 21.02 19:51 [ + 1 – ]

так гвардия зато на меня напала когда мусор выносил вы не бритый и видимо вчера пили конечно пил после таких сообщений