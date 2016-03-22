«Средняя зарплата в Ленобласти превысила 42 тыс. рублей»

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Общество
С такими заработками (а в Спб они еще выше) можно жить припеваючи, не обращая внимания на цены.
Совсем власть .бнулась-финансовая сфера что производит? Сидят жопы протирают перед компьютерами.
Вот почему люди и не верят власти лживой! Врут на каждом шагу. Опустили себя этой ложью ниже плинтуса!
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер снова, как и в прошлом году, стал лидером рейтинга самых высокооплачиваемых руководителей в России по версии Forbes. По оценке журнала, за прошлый год доходы топ-менеджера "Газпрома" достигли 17,7 миллиона долларов.
Глава "Роснефти" Игорь Сечин заработал 13 миллионов долларов и занял второе место.
Тройку лидеров замкнул главный "рулевой" Сбербанка Герман Греф. Его вознаграждение за год, по данным Forbes, составило 11 миллионов долларов.
https://rg.ru/2016/11/24/miller-operedil-sechina-v-novom-rejtinge-forbes.html
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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