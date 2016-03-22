Средняя зарплата в Ленобласти превысила 42 тыс. рублей

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«Средняя зарплата в Ленобласти превысила 42 тыс. рублей»

Тоскливый Дятел Терпило 21.02 17:09 [ + -6 – ]

С такими заработками (а в Спб они еще выше) можно жить припеваючи, не обращая внимания на цены.

НЕСТОР 21.02 17:22 [ + 5 – ]

Совсем власть .бнулась-финансовая сфера что производит? Сидят жопы протирают перед компьютерами.

смерч 21.02 17:46 [ + 9 – ]

а это вообще про какую страну пишут?

Врач-проктолог,Илья Лукич 21.02 17:47 [ + 12 – ]

Вот почему люди и не верят власти лживой! Врут на каждом шагу. Опустили себя этой ложью ниже плинтуса!

Ужас ольгинских тварей 21.02 18:19 [ + 8 – ]

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА



Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер снова, как и в прошлом году, стал лидером рейтинга самых высокооплачиваемых руководителей в России по версии Forbes. По оценке журнала, за прошлый год доходы топ-менеджера "Газпрома" достигли 17,7 миллиона долларов.



Глава "Роснефти" Игорь Сечин заработал 13 миллионов долларов и занял второе место.



Тройку лидеров замкнул главный "рулевой" Сбербанка Герман Греф. Его вознаграждение за год, по данным Forbes, составило 11 миллионов долларов.



https://rg.ru/2016/11/24/miller-operedil-sechina-v-novom-rejtinge-forbes.html

Ужас ольгинских тварей 21.02 18:27 [ + 7 – ]

Ну а теперь посмотрим ролик НАВАЛЬНОГО.

Может он ВРЁТ?

