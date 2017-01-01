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«Обезглавленного мертвеца нашли у железнодорожных путей в Петербурге»

Не поезд это был,а всадник без головы...Отсек ему голову и унёс с собой...шутка)))Да мужик наверно специально голову на рельсы положил...Если бы поезд случайно его сбил,то он бы его пополам покорёжил...