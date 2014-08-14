«Три петербургских вуза получат 1,5 миллиарда на повышение конкурентоспособности»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства "О распределении субсидий ведущим университетам России в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров", сообщаетСогласно документу, в 2017 году поддержку государства получит 21 российский вуз. Общий размер выделяемых субсидий составит 10,3 млрд рублей. В список попали три вуза из Петербурга. Так, ИТМО получит 849,2 млн рублей, Политехнический университет — 482,2 млн рублей, ЛЭТИ — 141,5 млн рублей.«Принятое решение направлено на повышение качества российского образования и его конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг», — отметили в правительстве.Средства будут выделяться из федерального бюджета в рамках госпрограммы "Развитие образования" на 2013-2020 годы. Цель проекта - вхождение к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу.Господдержка ведущим вузам РФ предоставляется правительством с 2013 года. Тогда ее получили 15 вузов (общий объем субсидии из федерального бюджета составил 8,7 млрд рублей). В 2014 году и в 2015 году господдержка была предоставлена 14 вузам (общий объем субсидии - 10,15 млрд рублей, 10,14 млрд рублей соответственно).