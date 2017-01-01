Угонщикам потребовалось всего несколько минут, чтобы похитить Lexus с платной парковки у МРЭО

На только что купленную иномарку хозяйка даже не успела поставить госзнаки.

На только что купленную иномарку хозяйка даже не успела поставить госзнаки.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», автомобиль Lexus NX 200Т темно-серого цвета без номеров был похищен с платной стоянки у дома 7 по Северному проспекту, рядом с МРЭО. Это произошло 20 февраля в период с 17:55 до 17:58. Охранники сказали, что видели, как кто-то сел в машину и уехал на ней.



Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения. По словам автовладелицы, она только что приобрела иномарку в салоне за 2,5 миллиона рублей и даже не успела поставить госзнаки.



Напомним, Накануне вечером от МРЭО в Выборгском районе Петербурга угнали машину за 2,5 миллиона рублей. Ворам потребовалось всего несколько минут.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», автомобиль Lexus NX 200Т темно-серого цвета без номеров был похищен с платной стоянки у дома 7 по Северному проспекту, рядом с МРЭО. Это произошло 20 февраля в период с 17:55 до 17:58. Охранники сказали, что видели, как кто-то сел в машину и уехал на ней.Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения. По словам автовладелицы, она только что приобрела иномарку в салоне за 2,5 миллиона рублей и даже не успела поставить госзнаки.Напомним, на прошлой неделе на Васильевском острове у предпринимательницы угнали иномарку за 5 миллионов рублей.







Обсуждение темы: «Угонщикам потребовалось всего несколько минут, чтобы похитить Lexus с платной парковки у МРЭО» Изя Чемпион Вернулся 21.02 20:07 [ + 2 – ]

охранники зачем вы там нужны?

Всего комментариев - 1