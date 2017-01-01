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«Метро Петербурга продлит работу ради концерта на стадионе на Крестовском»

Как вся едрисня чиновничья рада, что свою утробу набила на воровстве "Зенит-Арены" что никак не могут остановиться Всё праздник продолжается! По ихнему "тестируется."