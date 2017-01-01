Неадекватный водитель "Шевроле" промчался по Садовой на "красный" и протаранил "Ягуар" на глазах у полицейских (фото, видео)

Предполагаемый виновник госпитализирован.

Предполагаемый виновник госпитализирован.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло 21 февраля около 4 часов утра в районе дома 46 по Садовой улице. 30-летний мужчина на «Шевроле Лачетти», двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с «Ягуаром» под управлением 35-летнего водителя.







В результате аварии пострадал один человек – водитель «Шевроле», он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.



Очевидцы рассказывали об этом ДТП, отмечая, что ему предшествовала погоня. Однако погони не было. Как объяснили в УГИБДД, полицейские заметили «Шевроле», водитель которого показался им не вполне адекватным, и решили проследить за ним. Они развернулись, включили маяки. Водитель, увидев это, прибавил газа и устроил ДТП с дорогой иномаркой.



Напомним, ранее мы писали о том, что



Сегодня рано утром в центре Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. В результате аварии травмы получил один человек, его доставили в больницу.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло 21 февраля около 4 часов утра в районе дома 46 по Садовой улице. 30-летний мужчина на «Шевроле Лачетти», двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с «Ягуаром» под управлением 35-летнего водителя.В результате аварии пострадал один человек – водитель «Шевроле», он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.Очевидцы рассказывали об этом ДТП, отмечая, что ему предшествовала погоня. Однако погони не было. Как объяснили в УГИБДД, полицейские заметили «Шевроле», водитель которого показался им не вполне адекватным, и решили проследить за ним. Они развернулись, включили маяки. Водитель, увидев это, прибавил газа и устроил ДТП с дорогой иномаркой.Напомним, ранее мы писали о том, что полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного мигранта на ВАЗе в центре Петербурга.





