В Петербурге задержали двоих мошенников, которые под видом полицейских ограбили 77-летнюю старушку на Дыбенко (фото)

После переписи номеров купюр пенсионерка лишилась 155 тысяч рублей.

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Обсуждение темы:

«В Петербурге задержали двоих мошенников, которые под видом полицейских ограбили 77-летнюю старушку на Дыбенко (фото)»

НЕСТОР 21.02 20:11 [ + 0 – ]

Не мошенничество,а к стенке.

МИФОДИЙ 21.02 20:18 [ + 0 – ]

у каждого бланш под глазом за бабушку

МИФОДИЙ 21.02 20:21 [ + 0 – ]

И за Гвардию ещё добавить