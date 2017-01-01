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«Немолодой петербуржец переломал ноги при падении с 5-го этажа на Московском»

Куда смотрела вообще жена??? Да и лететь надо было акуратнее..

я с 2-го упал семь скорых приезжало все от меня шарахались так поломался год почти весь в гипсе лежал ключи от квартиры забыл и пьяный в форточку полез парадные тоже перепутал