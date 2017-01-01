Обсуждение темы:

«Брошенный собутыльником мужчина насмерть замерз в кустах на Камышовой»

Вместе пили и бросил замерзать! Негодяй!Надо было позвать кого то на помощь, как сам не мг довести до дому.

Вот теперь его не только совесть замучает,но и призрак покойного собутыльника...

Тоскливый Дятел Терпило 21.02 16:19 [ + 2 – ]

Вообще, это тянет на оставление человека в беспомощном состоянии. Хотя к выпивохам, тем более уличным, большой жалости нет. не для того Бог сотворил человека по образу и подобию своему, чтобы осквернять творение его рук непристойными делами. А пьянство, еще писал Аристотель, это добровольное сумасшествие.