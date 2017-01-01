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Брошенный собутыльником мужчина насмерть замерз в кустах на Камышовой

13:52
Тэги: смерть, погода, алкоголь, приморский район, тело
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Тэги: смерть, погода, алкоголь, приморский район, тело
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Общество
Обсуждение темы:
«Брошенный собутыльником мужчина насмерть замерз в кустах на Камышовой»
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Дядя Mурад 21.02 14:21 [ + 9 ]

Вместе пили и бросил замерзать! Негодяй!Надо было позвать кого то на помощь, как сам не мг довести до дому.

Всезнайка 21.02 15:33 [ + 1 ]

Вот теперь его не только совесть замучает,но и призрак покойного собутыльника...

Тоскливый Дятел Терпило 21.02 16:19 [ + 2 ]

Вообще, это тянет на оставление человека в беспомощном состоянии. Хотя к выпивохам, тем более уличным, большой жалости нет. не для того Бог сотворил человека по образу и подобию своему, чтобы осквернять творение его рук непристойными делами. А пьянство, еще писал Аристотель, это добровольное сумасшествие.

Всего комментариев - 3

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