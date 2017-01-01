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«Разъяренный мужчина пытался зарезать свою сожительницу во время ссоры на Хасанской»

Инь Порось 21.02 19:16 [ + 0 – ]

... Надеялась, что успеет позвонить в полицию ... А зря ...

... Интересно, а ему тоже теперь "семёру" (как героине вчерашнего происшествия) дадут (или хотя бы "пятёру" - "ведь не убил же!") ...

... Или, как обычно, отделается "условкой"?