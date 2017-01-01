В Петербурге будут судить женщину, которая зарезала своего сожителя, а после наняла бомжей, чтобы те вынесли труп на помойку

В Центральном районе Петербурга будут судить местную жительницу, которая в декабре прошлого года во время пьяной ссоры зарезала своего сожителя и, пытаясь скрыть преступление, за еду и спиртное попросила бомжей выбросить труп в мусорный контейнер на соседней улице.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел в ночь на 4 декабря в квартире одного из домов по Разъезжей улице. Во время совместного распития алкогольных напитков между сожителями произошел конфликт, в ходе которого 45-летняя местная жительница нанесла своему любовнику два удара ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.



Чтобы скрыть свое преступление и избавиться от тела покойного, женщина нашла двух бомжей, которые ночью 6 декабря за вознаграждение в размере 4 тысяч рублей, спиртное и продукты, вынесли труп потерпевшего из квартиры и выкинули его в мусорный контейнер, расположенный во дворе дома 13 по Большой Морской улице.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.

