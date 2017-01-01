В Петербурге задержали разбойника, который избил 17-летнюю девушку битой на бульваре Красных Зорь

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«В Петербурге задержали разбойника, который избил 17-летнюю девушку битой на бульваре Красных Зорь»

Тоскливый Дятел Терпило 21.02 14:00 [ + -10 – ]

Кублан, очевидно это имя тюркского происхождения.

Дядя Mурад 21.02 14:18 [ + 14 – ]

Тварь мелочная, аульная. Засунуть бы ему эту биту в одно место, которой подонок девушку избивал!

Тоскливый Дятел Терпило 21.02 14:23 [ + -10 – ]

Пожалуйста не забывайтесь. Мы должны действовать в правовом поле.

арнольд питерский 21.02 14:32 [ + 10 – ]

А почему не пишут адрес и полные инициалы этого чернож.пого ублюдка и желательно и его фото

koschke 21.02 15:05 [ + 8 – ]

Таких даже калечить не надо, оно уже инвалид, с рождения. Только в топку.

Дядя Мурат 21.02 15:06 [ + -5 – ]

могу адресок и тел сруна чиркануть

Матва-Полтос 21.02 15:33 [ + 10 – ]

Снова черножопая ёбань..

Дядя Mурад 21.02 15:45 [ + 8 – ]

21.02 15:06 кому Дядя Мурад твой срун интересен? Не нужен ни твой адресок, ни твой телефон, ни твой срун.Так что напрасно предлагаешь свои прелести, красава. Лучше пиши комментарии по существу,по теме

бармалей 21.02 18:10 [ + 6 – ]

даже не было сомнений что это был Е...н точнее Кублан.Я надеюсь что при задержании ему отбили почки,что бы кровью ссал,гнида.ДАЕШЬ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ СО СТРАНАМИ СРЕДНЕЙ АЗИИ И ЗАКАВКАЗЬЯ!

Врач-проктолог,Илья Лукич 21.02 18:21 [ + 7 – ]

Дядя Мурад(21.02 15:06), не надоело речь о своём сруне вести?Тут вроде бы другая тема обсуждается? Или, доктор выручит и поможет!? Надо и самому за своими частями тела следить. Не всё на врачей сваивать