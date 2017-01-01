В Петербурге задержали разбойника, который избил 17-летнюю девушку битой на бульваре Красных Зорь
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Общество
Тварь мелочная, аульная. Засунуть бы ему эту биту в одно место, которой подонок девушку избивал!
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А почему не пишут адрес и полные инициалы этого чернож.пого ублюдка и желательно и его фото
Таких даже калечить не надо, оно уже инвалид, с рождения. Только в топку.
21.02 15:06 кому Дядя Мурад твой срун интересен? Не нужен ни твой адресок, ни твой телефон, ни твой срун.Так что напрасно предлагаешь свои прелести, красава. Лучше пиши комментарии по существу,по теме
даже не было сомнений что это был Е...н точнее Кублан.Я надеюсь что при задержании ему отбили почки,что бы кровью ссал,гнида.ДАЕШЬ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ СО СТРАНАМИ СРЕДНЕЙ АЗИИ И ЗАКАВКАЗЬЯ!
Дядя Мурад(21.02 15:06), не надоело речь о своём сруне вести?Тут вроде бы другая тема обсуждается? Или, доктор выручит и поможет!? Надо и самому за своими частями тела следить. Не всё на врачей сваивать
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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