Тела мужчины и женщины, злоупотреблявших алкоголем, нашли в квартире в Ленобласти

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«Тела мужчины и женщины, злоупотреблявших алкоголем, нашли в квартире в Ленобласти»

Врач-проктолог,Илья Лукич 21.02 19:07 [ + 4 – ]

Может суррогат пили, что аульные завезли? Почему то едрисня олигархическая пьёт хороший алкоголь и не травится? Сколько всяких подделок продают вмагазинах! Ходитьдалеко не надо!