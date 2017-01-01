«Полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного мигранта на ВАЗе в центре Петербурга»

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Общество
Надо было пристрелить урода аульного! Пока не задавил кого нибудь!
Ещё пьяную аульную обезьяну надо было проверить, не везёт ли наркотики? Для чего пошуровать у него битой в "загашнике". Вполне возможно оттуда бы немало наркоты посыпалось.
Пля да совсем мрази окуели, твари узкоглазые, расстрелять выпердка аульного...
Согласен с Нezнайой! Гнать всю нечисть аульную сЗемли Русской, дрыном здоровым, чтобы кости хрустели и забыли навеки дорогу сюда!
У нас не должно быть двойных стандартов. Если бы нарушитель был местный, никто не предлагал бы шуровать у него битой или расстрелять. Поэтому, нам следует проявлять к приезжим строгость, но одновременно и справедливость наших законов.
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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