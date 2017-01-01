Полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного мигранта на ВАЗе в центре Петербурга

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«Полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного мигранта на ВАЗе в центре Петербурга»

Дядя Mурад 21.02 12:59 [ + 20 – ]

Надо было пристрелить урода аульного! Пока не задавил кого нибудь!

Дядя Mурад 21.02 13:04 [ + 13 – ]

Ещё пьяную аульную обезьяну надо было проверить, не везёт ли наркотики? Для чего пошуровать у него битой в "загашнике". Вполне возможно оттуда бы немало наркоты посыпалось.

Неzнайка. 21.02 13:21 [ + 10 – ]

Пля да совсем мрази окуели, твари узкоглазые, расстрелять выпердка аульного...

Дядя Mурад 21.02 13:35 [ + 13 – ]

Согласен с Нezнайой! Гнать всю нечисть аульную сЗемли Русской, дрыном здоровым, чтобы кости хрустели и забыли навеки дорогу сюда!

Тоскливый Дятел Терпило 21.02 13:55 [ + -8 – ]

У нас не должно быть двойных стандартов. Если бы нарушитель был местный, никто не предлагал бы шуровать у него битой или расстрелять. Поэтому, нам следует проявлять к приезжим строгость, но одновременно и справедливость наших законов.

махоня 21.02 15:00 [ + 4 – ]

Как же они аттестацию прошли, если стрелять не умеют?

koschke 21.02 15:07 [ + 5 – ]

Пистоны отсырели, а так то они все снайпера

НЕСТОР 21.02 17:33 [ + 4 – ]

Что ж не пристрелили гниду черножопую?