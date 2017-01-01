Рабочий отпилил себе ногу на пилораме в Тихвине: мужчина скончался на месте

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Обсуждение темы:

«Рабочий отпилил себе ногу на пилораме в Тихвине: мужчина скончался на месте»

ДeдЗахаp 21.02 12:04 [ + 9 – ]

До глубины души жалко, если это РУССКИЙ! А, аульному туда и дорога! Никто его не звал к нам!

Тоскливый Дятел Терпило 21.02 12:44 [ + -2 – ]

Соболезнования семье и близким погибшего независимо от его расовой и национальной принадлежности. Надеюсь, предприятие проявит заботу и окажет материальную помощь.