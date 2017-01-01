В Петербурге девушка обвинила бойфренда из Ингушетии в угоне "Мерседеса" с 4 миллионами в салоне

Машину похитили от дома на проспекте Косыгина.

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Обсуждение темы:

«В Петербурге девушка обвинила бойфренда из Ингушетии в угоне "Мерседеса" с 4 миллионами в салоне»

ДeдЗахаp 21.02 12:01 [ + 17 – ]

Сто раз сказано "Не связывайтесь с аульными ишаками! Не привечайте их! Не пускайте за порог, своей квартиры! Нет! До чернильниц никак не доходит!"

толерант 21.02 12:04 [ + 12 – ]

чернильница, поделом

Дядя Мурат 21.02 12:10 [ + -9 – ]

Неплохой подарок пацану с братской Ингушетии

Тоскливый Дятел Терпило 21.02 12:16 [ + -10 – ]

Уроженец дал, уроженец взял. Все по чести.

Нах ЕР 21.02 13:03 [ + 5 – ]

А носки теплые она ему в машину положила, а то в Ингушетии похолодало

махоня 21.02 13:04 [ + 5 – ]

Чернильница фу

Дядя Mурад 21.02 13:41 [ + 11 – ]

Снюхалась с макакой аульной "чернильница?" Карма не заставила себя долго ждать!

koschke 21.02 15:13 [ + 5 – ]

Ищут пожарные

Ищет полиция

Деньги и тачку

Поганой чернильницы

Тоскливый Дятел Терпило 21.02 17:05 [ + -5 – ]

Всезнайка! Не могли бы Вы пожалуйста пояснить термин "Чернильница"?