В Петербурге будут судить двух мужчин, которые майской ночью напали на случайного прохожего и отняли у него "Айфон" и часы

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«В Петербурге будут судить двух мужчин, которые майской ночью напали на случайного прохожего и отняли у него "Айфон" и часы»

Тоскливый Дятел Терпило 21.02 12:45 [ + -6 – ]

Стоит ли вообще носить такие дорогие вещи.