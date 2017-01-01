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«В Петербурге 77-летняя бабушка отдала мошенникам 70 тысяч рублей, пытаясь "помочь" внуку»

Из всех обманутых пожилых людей, эта бабушка оказалась самой "умной". Всего 70 000р. отдала. Не как некоторый по 500 000 - 800 000. Если серьёзно - бес толку говорить. Не первый и ,как думаю, не последний случай. Хоть бы родные стариков им объясняли, что и к чему?