Петербурженка обвинила вожатого детского лагеря в педофилии

По словам женщины, минувшим летом мужчина надругался над ее 8-летней дочерью.

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«Петербурженка обвинила вожатого детского лагеря в педофилии»

Меланья 21.02 11:05 [ + -3 – ]

А чего не через пяток лет не обратилась?!

ДeдЗахаp 21.02 11:14 [ + 10 – ]

Какая педро-власть - такие и развраы процветают! Не зря едрисня в госдуре на протяжение долгих лет не принимала мер и законов по борьбе с педофелией! И, лишь после долгих внесений о борьбе с этим злом оппозицией - закон кое как приняли.

Тоскливый Дятел Терпило 21.02 11:29 [ + -6 – ]

А почему она так долго выжидала?

Дядя Мурат 21.02 11:52 [ + -11 – ]

11:14

при другой власти ты на нарах сидел

Дядя Mурад 21.02 13:23 [ + 5 – ]

Тролль Дядя Мурат 11:52, незабыл меня. Не забыл как под моими нарами кукарекал и от меня тапочком получал? Не забывай. Должен добро помнть. Всё учу вас уму разуму, ни сил ни здоровья своего не жалею.

Дядя Mурад 21.02 13:53 [ + 6 – ]

Меланья, странно ты пишешь - А чего не через пяток лет обратилась?

Не все такие как ты. Что сразу бежишь - Вай, вай вай. сильничали меня, ай,ай..... Девочка, ещё ребенок, стеснялась сразу сказать.

Дядя Мурат 21.02 15:04 [ + -7 – ]

как тебя диду штопанно-дырявого забыть можно.

Дядя Mурад 21.02 15:28 [ + 3 – ]

21.02 15:04 Мурад, вот видишь не забыл доброту и как твои дырки штопали? Всё помнишь пивень наш отрядовский. Ну ладно лечи раны трудовые. Чем надо помочь? Обращайся. Смажем, поможем, в беде не бросим

Врач-проктолог,Илья Лукич 21.02 17:37 [ + 3 – ]

Дядя Мурад (21.02 15.04), помнишь доктора Илью Лукича? Вспомнил? Ну наконец то! Сколько раз спасал тебя, ушивал твои раны "трудовые"? Вспомнил благодетеля? Ну наконец то! Чего так обращайся.