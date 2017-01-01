Петербурженка обвинила вожатого детского лагеря в педофилии
- Крем от геморроя «Здоров»
- Угонщикам потребовалось всего несколько минут, чтобы похитить Lexus с платной парковки у МРЭО
- В Петербурге задержали двоих мошенников, которые под видом полицейских ограбили 77-летнюю старушку на Дыбенко (фото)
- Открытие в лечении варикоза
- Тела мужчины и женщины, злоупотреблявших алкоголем, нашли в квартире в Ленобласти
- В Сланцах трое лжемедиков украли у 85-летней пенсионерки из-под подушки 60 тысяч рублей
- В Никольском 12-летняя девочка разбилась насмерть, упав с высоты
- Три петербургских вуза получат 1,5 миллиарда на повышение конкурентоспособности
- На Заневском лихач протаранил легковушку на трамвайных путях и выбросил ее во встречный микроавтобус (фото, видео)
- Спор из-за парковки на Караванной закончился поножовщиной
- Средняя зарплата в Ленобласти превысила 42 тыс. рублей
- Агрессивный мужчина "под кайфом" напал с ножом на папу, гулявшего с коляской на Шостаковича
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Какая педро-власть - такие и развраы процветают! Не зря едрисня в госдуре на протяжение долгих лет не принимала мер и законов по борьбе с педофелией! И, лишь после долгих внесений о борьбе с этим злом оппозицией - закон кое как приняли.
Тролль Дядя Мурат 11:52, незабыл меня. Не забыл как под моими нарами кукарекал и от меня тапочком получал? Не забывай. Должен добро помнть. Всё учу вас уму разуму, ни сил ни здоровья своего не жалею.
Меланья, странно ты пишешь - А чего не через пяток лет обратилась?
Не все такие как ты. Что сразу бежишь - Вай, вай вай. сильничали меня, ай,ай..... Девочка, ещё ребенок, стеснялась сразу сказать.
21.02 15:04 Мурад, вот видишь не забыл доброту и как твои дырки штопали? Всё помнишь пивень наш отрядовский. Ну ладно лечи раны трудовые. Чем надо помочь? Обращайся. Смажем, поможем, в беде не бросим
Дядя Мурад (21.02 15.04), помнишь доктора Илью Лукича? Вспомнил? Ну наконец то! Сколько раз спасал тебя, ушивал твои раны "трудовые"? Вспомнил благодетеля? Ну наконец то! Чего так обращайся.
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
19:37, 20 февраля
на новости