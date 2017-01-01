Семья отравилась угарным газом на Новоизмайловском: мать спасти не удалось

Мужа погибшей женщины и ее дочь-первоклассницу госпитализировали в тяжелом состоянии.

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«Семья отравилась угарным газом на Новоизмайловском: мать спасти не удалось»

ДeдЗахаp 21.02 11:20 [ + 8 – ]

Хотя не сельский житель, но и то знаю к чему ведёт преждевременное закрытие печной задвижки. Всегда надо убедиться, что дрова полностью прогорели.

Тоскливый Дятел Терпило 21.02 11:44 [ + -5 – ]

А что на Новоизмайловском дровами до сих пор топят?

Неzнайка. 21.02 13:38 [ + 0 – ]

Наверняка все не так было...что услышали то и пишут...

Всезнайка 21.02 15:45 [ + 3 – ]

Где же вы товарищи,достали угарного газу???Печки только в старых дореволюционных домах,а в Московском районе вроде нет таковых...на Петроградке и Невском много старых домов...ну может на Ваське...