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«Движение на Петроградской стороне ограничили ради тестирования стадиона на Крестовском (схема)»

Почему, казнокрадство, разворовывание средств с строительства "Зенит-Арены" и набивание своих бездонных курдюков едрисье-чиновничьих стало называться тестированием? Скажите прямо "Наворовалась власть ЗакСовская вволю и радостно это событие отмечает!" Кстати лихорадочно придумывает, не попросить ли ещё денежек на доделку стадиона?