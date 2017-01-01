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«13-летнюю девочку сняли с крыши многоэтажки на проспекте Стачек»

Глупая, надо бороться за себя, а не кончать жизнь самоубийством! Ка бы это не звучало банально "Но, жизнь даётся один раз! Её надо ценить и жить!"