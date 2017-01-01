«Молодого петербуржца подозревают в изнасиловании 13-летней соседки по коммуналке»

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Общество
Последнее время, какая-то эпидемия по совращению малолеток. Неужели 27-летний мужчина не мог найти себе более подходящий объект для удовлетворения желания, вместо того, чтобы приставать к девочке, да еще там, где он и живет. Или это было сиюминутное помешательство, внезапно вспыхнувшая страсть.
Зато соседу его комната, как объект недвижимости, очень подходит.
Мне кажется ничего нет проще, как провести следственную экспертизу и проверить всех участников на детекторе лжи.
Ага, даже в стихах пришло - "Хочешь доча комнату отдельную?
Напиши на дядю заявление ")))
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19:37, 20 февраля
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