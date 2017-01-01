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«Молодого петербуржца подозревают в изнасиловании 13-летней соседки по коммуналке»

Тоскливый Дятел Терпило 21.02 10:17 [ + -5 – ]

Последнее время, какая-то эпидемия по совращению малолеток. Неужели 27-летний мужчина не мог найти себе более подходящий объект для удовлетворения желания, вместо того, чтобы приставать к девочке, да еще там, где он и живет. Или это было сиюминутное помешательство, внезапно вспыхнувшая страсть.