Годовалая девочка опрокинула на себя чайник с кипятком в Гатчине

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Обсуждение темы:

«Годовалая девочка опрокинула на себя чайник с кипятком в Гатчине»

ДeдЗахаp 21.02 11:50 [ + 7 – ]

Господи! Так жалко детей! Родители будьте же внимательней! Если, даже, мне постороннему человеку больно, то что говорить о родителях!?