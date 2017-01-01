Очевидцы: на Стойкости из пневматики обстреляли автобус с пассажирами (фото)

В салоне было повреждено стекло двери.

В салоне было повреждено стекло двери.







Как сообщают очевидцы в соцсетях, инцидент произошел около 10 часов вечера у дома 32 по улице Стойкости. У автобуса выстрелом, предположительно, из пневматического оружия, повреждено стекло двери.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции.



Напомним,

Автобус маршрута № 88 обстреляли в Кировском районе Петербурга вечером 20 февраля. Пассажиры и водитель не пострадали.Как сообщают очевидцы в соцсетях, инцидент произошел около 10 часов вечера у дома 32 по улице Стойкости. У автобуса выстрелом, предположительно, из пневматического оружия, повреждено стекло двери.На место происшествия вызвали сотрудников полиции.Напомним, в ноябре в Соломахинском проезде неизвестный обстрелял маршрутку № К-424.









Обсуждение темы: « Очевидцы: на Стойкости из пневматики обстреляли автобус с пассажирами (фото)» Тоскливый Дятел Терпило 21.02 10:22 [ + -4 – ]

Даже а автобусе невозможно чувствовать себя защищенным.

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