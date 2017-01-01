Посетителя концерта панк-группы The Exploited убили у клуба в центре Петербурга

Под подозрением – бритоголовый мужчина в высоких ботинках.

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Обсуждение темы:

«Посетителя концерта панк-группы The Exploited убили у клуба в центре Петербурга»

Тоскливый Дятел Терпило 21.02 10:21 [ + -4 – ]

А девушка не может дать более подробные показания? Возможно, из-за нее и зарезали несчастного молодого человека.

legenda.natalya 21.02 10:26 [ + 1 – ]

Да это скины опять начали мочить панков. Уроды.

арнольд питерский 21.02 14:10 [ + 2 – ]

Хорошая группа!!!

Всезнайка 21.02 15:56 [ + 1 – ]

Не фиг по клубам шастать..Сидел бы дома- был бы жив...