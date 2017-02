«Посетителя концерта панк-группы The Exploited убили у клуба в центре Петербурга»

Бритоголового мужчину, подозреваемого в убийстве посетителя концерта шотландской панк-группы The Exploited, разыскивает Следственный комитет Петербурга. Молодой человек с ножевым ранением найден неподалеку от музыкального клуба в минувшую субботу.Как передает «Фонтанка.ру», поздно вечером 18 февраля на углу Бронницкой улицы и Клинского проспекта между прохожими завязалась драка. Неизвестный с бритой головой в высоких ботинках нанес ножом удар в живот 27-летнему мужчине в матерчатой куртке и бейсболке. Он шел с девушкой после концерта группы The Exploited в клубе «Космонавт».Через полчаса реанимационных мероприятий потерпевший умер в машине скорой помощи.Следственный комитет Адмиралтейского района возбудил уголовное дело по статье «Убийство». К вечеру 20 февраля известны приметы подозреваемого.Пользователи Сети отмечают, что на концерте были замечены посетители, бросавшие руки в нацистском приветствии. Это нехарактерно для поклонников The Exploited.В «Космонавте» подтвердили инцидент, который случился неподалеку от клуба, но напрямую концерт и убийство связывать не стали.«В клубе драк зафиксировано не было, небольшие конфликты с посетителям улаживала охрана, полиция не вызывалась», – уточнили в «Космонавте».Группа The Exploited существует с 1979 года. Мировую известность приобрела с первым альбомом «Punk’s not dead».Напомним, в 2014 году у клуба на Садовой улице после автограф-сессии ранили солистку группы «Слот» Дарью Ставрович . Пострадавшая артистка получила несколько ножевых ранений шеи, после чего была госпитализирована в Мариинскую больницу, где ей сделали операцию