Обсуждение темы:

«Высказываниями Милонова о "предках депутата Вишневского" займутся в Госдуме»

Конечно, Виталий Валентинович погорячился, неосмотрительно бросил незаслуженный упрек в адрес достойных и уважаемых людей. Надеюсь, что комиссия по этике обратит его внимание на недопустимость подобных выпадов впредь.

Радужный достал даже тех, кому лизал. Не удивлюсь, если начнут травить ублюдка. Но, и не расстроюсь !)