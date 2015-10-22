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«Двух петербуржцев отдадут под суд за попытку нелегально переправить 15 мигрантов в Финляндию»

Тоскливый Дятел Терпило 20.02 17:45 [ + -7 – ]

А насколько легально или если нелегально, то за сколько эти мигранты оказались в России? Кто их сюда доставил? Почему женщина оказалась беременной, от кого? И вообще, было бы интересно посмотреть, как они пересекли бы священную границу РФ, которая всегда на замке. Там и ворона не пролетит, и мышь не пробежит.