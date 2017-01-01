Переезд торговых точек из Апраксина двора начнется в середине 2018 года

Торговцам предлагают переместиться на улицу Салова или улицу Руставели.

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Обсуждение темы:

«Переезд торговых точек из Апраксина двора начнется в середине 2018 года»

НЕСТОР 20.02 16:56 [ + 12 – ]

Давно пора изгнать черножопину из исторического центра. Мракозадые создают криминал и грязь в городе.

арнольд питерский 20.02 17:21 [ + 11 – ]

пора бы уже очистить Апрашку от чернож.пых тараканов

Тоскливый Дятел Терпило 20.02 17:46 [ + -7 – ]

Свежо предание, но верится с трудом.

смерч 20.02 18:03 [ + 3 – ]

А разве их ещё оттуда не убрали,?