Двух уроженцев Узбекистана задержали за поджог борделя на Таллинском шоссе

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«Двух уроженцев Узбекистана задержали за поджог борделя на Таллинском шоссе»

НЕСТОР 20.02 16:57 [ + 10 – ]

А почему биты им в жопу не запихнули?

арнольд питерский 20.02 17:37 [ + 14 – ]

какова черта они тогда здесь делают если их обижают

Тоскливый Дятел Терпило 20.02 17:53 [ + -10 – ]

Что значит обидели, не захотели обслужить? Или обслужили непрофессионально? Или их душа возмутилась при виде непристойности, которую они там встретили. В любом случае их праведный гнев оправдан, причем ко второму поджогу они явно непричастны. Наверное, к этому времени успели обидеть кого-то еще.

Джон Сильвер 20.02 18:06 [ + 13 – ]

Подожги точку, которую крышевали полицаи, не?

смерч 20.02 18:07 [ + 12 – ]

Еб....Скажи это в девяностых морду за враньё набили бы.ТРи ночи азиаты гуляют с битами.По ходу надо экстренно вырубать инет что бы выгнать молодёжь на улицы.

ДeдЗахаp 20.02 22:36 [ + 12 – ]

Аульные обиделись, что их не обслужил актив из мужской особи? Но, при чём тут жрицы любви, которым они хотели отомстить? Надо было пойти им навстречу, при аресте. Засунуть биту или бутылку из под шампанского в одно место. Чтоб зла не держали и обиду не таили!