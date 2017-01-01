«Вооруженный отверткой дебошир напал на охранника в гипермаркете на Маршала Жукова»

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Общество
Водители Газели, как правило, очень загружены работой. Они доставляют грузы, иногда участвуют в разгрузке, естественно, очень устают. Неосмотрительно сказанное слово, повышенный тон, непозволительные интонации в голосе, все это могло спровоцировать водителя на ответную реакцию и возможно даже грубость. Стоит признать, что в охранниках тоже не пай-мальчики работают. Угроза убийства всерьез не принимается, так как отвертка не самое подходящее для этого орудие.
Водители газели,как правило,черножопые уроды.Они,как правило, неадекватны. А за отвёртку в руке,как правило, в СССР давали 10 лет строгача. дятел уяснил?
Спасибо за разъяснения, Нестор. Я не думал, что так строго.
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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