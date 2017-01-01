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«Вооруженный отверткой дебошир напал на охранника в гипермаркете на Маршала Жукова»

Тоскливый Дятел Терпило 20.02 16:01 [ + -11 – ]

Водители Газели, как правило, очень загружены работой. Они доставляют грузы, иногда участвуют в разгрузке, естественно, очень устают. Неосмотрительно сказанное слово, повышенный тон, непозволительные интонации в голосе, все это могло спровоцировать водителя на ответную реакцию и возможно даже грубость. Стоит признать, что в охранниках тоже не пай-мальчики работают. Угроза убийства всерьез не принимается, так как отвертка не самое подходящее для этого орудие.