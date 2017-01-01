В Волхове грабитель ударил продавщицу по лицу бутылкой и украл кассовый аппарат с деньгами

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел 19 февраля около 03.30 в магазине, расположенном на улице Пирогова в городе Волхове. Преступник вошел в помещение и, требуя передачи ему денежных средств, бутылкой нанес удар в лицо 29-летней продавщице. После этого злоумышленник украл кассовый аппарат с деньгами (сумма устанавливается) и с места происшествия скрылся.



Пострадавшая с ушибленной раной верхней губы и верхней десны, повреждением зуба, переломом верхней челюсти, в удовлетворительном состоянии, после оказания медицинской помощи направлена на амбулаторное лечение.



"Кассовый аппарат без денег обнаружен в парадной одного из домов на этой улице. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в главке.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В ночь на воскресенье в Волховском районе Ленинградской области неизвестный злоумышленник в магазине ударил бутылкой в лицо женщину-продавца и похитил кассовый аппарат.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел 19 февраля около 03.30 в магазине, расположенном на улице Пирогова в городе Волхове. Преступник вошел в помещение и, требуя передачи ему денежных средств, бутылкой нанес удар в лицо 29-летней продавщице. После этого злоумышленник украл кассовый аппарат с деньгами (сумма устанавливается) и с места происшествия скрылся.Пострадавшая с ушибленной раной верхней губы и верхней десны, повреждением зуба, переломом верхней челюсти, в удовлетворительном состоянии, после оказания медицинской помощи направлена на амбулаторное лечение."Кассовый аппарат без денег обнаружен в парадной одного из домов на этой улице. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в главке.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге двое пьяных мужчин избили битой директора шиномонтажа и обобрали его, угрожая ножом, вилкой и арбалетом.







Обсуждение темы: «В Волхове грабитель ударил продавщицу по лицу бутылкой и украл кассовый аппарат с деньгами» Тоскливый Дятел Терпило 20.02 18:26 [ + -9 – ]

Надеюсь, женщине не понадобится пластическая операция.

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