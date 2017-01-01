В Ленобласти после распития бутылки вина в компании сверстников под окнами дома нашли тело 14-летней школьницы

По факту проводится проверка.

По факту проводится проверка.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 18 февраля возле одного из домов в поселке Павлово было найдено тело 14-летней девушки с травмами, характерными для падения с высоты.



Установлено, что после уроков школьница совместно с двумя сверстниками выпила бутылку вина и пошла домой. Позднее ее тело было обнаружено у одного из подъездов дома. Не приходя в сознание, девушка скончалась на месте происшествия.



"Следователем осмотрено место происшествия, исследованы обстоятельства проживания несовершеннолетней, опрошены знакомые девочки. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и получения результатов медицинского судебного исследования тела", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В минувшие выходные во Всеволожском районе Ленинградской области было обнаружено тело 14-летней девочки с характерными признаками для падения с высоты. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 18 февраля возле одного из домов в поселке Павлово было найдено тело 14-летней девушки с травмами, характерными для падения с высоты.Установлено, что после уроков школьница совместно с двумя сверстниками выпила бутылку вина и пошла домой. Позднее ее тело было обнаружено у одного из подъездов дома. Не приходя в сознание, девушка скончалась на месте происшествия."Следователем осмотрено место происшествия, исследованы обстоятельства проживания несовершеннолетней, опрошены знакомые девочки. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и получения результатов медицинского судебного исследования тела", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что 16-летний школьник выпал из окна на улице Савушкина после ссоры с родителями.







Обсуждение темы: «В Ленобласти после распития бутылки вина в компании сверстников под окнами дома нашли тело 14-летней школьницы» Hиф-Hиф 21.02 06:34 [ + 0 – ]

производителя бухла судить за доведение до самоубийства.

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