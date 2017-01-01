Женщина, зарезавшая своего сожителя после рукоприкладства, 7 лет проведет в колонии

Обсуждение темы:

«Женщина, зарезавшая своего сожителя после рукоприкладства, 7 лет проведет в колонии»

арнольд питерский 20.02 19:02 [ + 11 – ]

Вот такая у нас кривосудная система в России, а в это время какая нибудь гнида чернож.пая насилует, режет, грабит и получит условно.

Инь Порось 21.02 00:17 [ + 13 – ]

"Лучше быть живой на скамье подсудимых, чем мёртвой с цветами в гробу" (Анатолий Ефимович Тарас, "Боевая машина", издательство "Харвест", 1997г.).

... Всё правильно женщина сделала - прирезала пьянь рукоприкладную ... Скольких тем самым спасла других женщин от насилия, а может и гибели ... Пусть даже ценой собственной свободы ... Терпеть насилие НЕЛЬЗЯ ... А то вконец охренеют пьяные твари от безнаказанности ...

... А что касается нашей продажной судебной системы - см. выше комментарий Уважаемого Арнольда Питерского - увы, не добавить, не отнять ...

Тоскливый Дятел Терпило 21.02 10:28 [ + -10 – ]

Хладнокровное убийство. В конкретный момент сожитель никак ей не угрожал; вполне могла вызвать полицию, позвать на помощь или просто выйти. Намеренно взяла в руки нож и умышленно убила. Мало дали.