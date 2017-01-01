Женщина, зарезавшая своего сожителя после рукоприкладства, 7 лет проведет в колонии
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Общество
Вот такая у нас кривосудная система в России, а в это время какая нибудь гнида чернож.пая насилует, режет, грабит и получит условно.
"Лучше быть живой на скамье подсудимых, чем мёртвой с цветами в гробу" (Анатолий Ефимович Тарас, "Боевая машина", издательство "Харвест", 1997г.).
... Всё правильно женщина сделала - прирезала пьянь рукоприкладную ... Скольких тем самым спасла других женщин от насилия, а может и гибели ... Пусть даже ценой собственной свободы ... Терпеть насилие НЕЛЬЗЯ ... А то вконец охренеют пьяные твари от безнаказанности ...
... А что касается нашей продажной судебной системы - см. выше комментарий Уважаемого Арнольда Питерского - увы, не добавить, не отнять ...
Хладнокровное убийство. В конкретный момент сожитель никак ей не угрожал; вполне могла вызвать полицию, позвать на помощь или просто выйти. Намеренно взяла в руки нож и умышленно убила. Мало дали.
... Хм ...
... Какая всё-таки странная система приоритетов у идеологов савушкинских троллей ... Так и норовят, в том числе с помощью последних, превратить наших людей в отару беспомощных и безропотных овец ...
... Кстати, о вызове полиции в подобных случаях ... Была же недавно история - звонила в полицию женщина, говорила: "Пожалуйста, приезжайте, меня убивают!!!", на что получила ответ от "чуткого" и "внимательного" дежурного: "Вот когда убьют - тогда и приедем ..."
... И ведь убили ...
... Выводы делайте сами ...
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19:37, 20 февраля
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