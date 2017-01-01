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«В Гатчине пьяный сын до смерти избил нетрезвого 70-летнего отца»

Тоскливый Дятел Терпило 21.02 10:25 [ + -4 – ]

Возможно, причиной смерти послужило сильное опьянение. Все-таки в 70 лет к сердцу следует относиться бережно. А вообще, пьянству дома нужно объявить бой, сколько преступлений совершается на этой почве. Неужели больше ничем нельзя себя занять.