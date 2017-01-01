Мужчина, зарезавший по пьяни своего собутыльника в Кировске, 7 лет проведет в колонии строгого режима

Также обвиняемый должен выплатить родственникам погибшего 1 млн рублей.

Также обвиняемый должен выплатить родственникам погибшего 1 млн рублей.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла 20 октября 2016 года в квартире одного из домов в городе Кировске. Во время совместного распития алкогольных напитков между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес колото-резаную рану грудной клетки своему знакомому. От полученных травм потерпевшей умер.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей о возмещении морального вреда в размере 1 миллиона рублей", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Суд Кировского района Ленинградской области вынес приговор в отношении 54-летнего мужчины, который осенью прошлого года во время совместной пьянки зарезал своего собутыльника. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла 20 октября 2016 года в квартире одного из домов в городе Кировске. Во время совместного распития алкогольных напитков между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес колото-резаную рану грудной клетки своему знакомому. От полученных травм потерпевшей умер.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей о возмещении морального вреда в размере 1 миллиона рублей", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что мужчина проведет 5 лет в колонии за убийство своего знакомого во время пьяной драки в Волхове.





