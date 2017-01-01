Мужчина, зарезавший по пьяни своего собутыльника в Кировске, 7 лет проведет в колонии строгого режима
19:19, 20 февраля
Тэги: убийство, смерть, алкоголь, конфликт, суд, следствие, ленобласть, компенсации
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