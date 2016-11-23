Мигрант принес брату куртку с "подкладкой" из наркотиков в СИЗО на Лебедева (фото)

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«Мигрант принес брату куртку с "подкладкой" из наркотиков в СИЗО на Лебедева (фото)»

Ужас ольгинских тварей 17.02 19:52 [ + 6 – ]

сообразительностью то они никогда не отличались....

НЕСТОР 17.02 20:17 [ + 4 – ]

Чурку то куда дели-повесили?