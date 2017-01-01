Дебошира, избившего женщину-фельдшера в общежитии на Ткачей, отпустили под подписку о невыезде

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«Дебошира, избившего женщину-фельдшера в общежитии на Ткачей, отпустили под подписку о невыезде»

Инь Порось 17.02 18:51 [ + 9 – ]

... Не, ну, ка-а-ане-е-е-ешно!!! Ну, ка-а-ак же иначе!!! А вспори она ему брюхо, как кабану, защищаясь от полоумной пьяной мрази - точно не отделалась бы подпиской о невыезде ...

... Такое складывается ощущение, что власти всегда на стороне убийц, пьяниц и насильников!!!

НЕСТОР 17.02 20:21 [ + 6 – ]

Инь, власть на стороне убийц,насильников и черножопых.

Инь Порось 17.02 22:03 [ + 1 – ]

... Да ...

... Судя по тому, какие техзадания она формирует для сотрудников на Савушкина, 55, - Уважаемый НЕСТОР бесконечно прав ...