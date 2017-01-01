В Шлиссельбурге будут судить мужчину, который ворвался в квартиру к 13-летней девочке и украл у нее копилку с деньгами

Ущерб составил 5400 рублей.

Ущерб составил 5400 рублей.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел в квартире одного из домов в городе Шлиссельбурге. Мужчина сначала стучал в дверь, чтобы находящаяся в квартире в этот момент 13-летняя девочка впустила его.



После того как ребенок открыл дверь



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "грабеж с незаконным проникновением в жилище, а также применением насилия, не опасного для жизни и здоровья". В ходе следствия стражи порядка задержали 26-летнего мужчину, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.



Подозреваемый вину признал полностью. "В настоящее время по делу сформирована достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.

В Кировском районе Ленинградской области будут судить мужчину, который конце прошлого года вломился в квартиру и, угрожая 13-летней девочке, украл у нее копилку с монетами.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел в квартире одного из домов в городе Шлиссельбурге. Мужчина сначала стучал в дверь, чтобы находящаяся в квартире в этот момент 13-летняя девочка впустила его.После того как ребенок открыл дверь , подозреваемый, применяя насилие, не опасное для жизни и здоровья, с силой оттолкнул несовершеннолетнюю, вошел в квартиру и украл из детской копилки около 5400 рублей металлическими монетами различного достоинства, после чего с похищенным с места происшествия скрылся.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "грабеж с незаконным проникновением в жилище, а также применением насилия, не опасного для жизни и здоровья". В ходе следствия стражи порядка задержали 26-летнего мужчину, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.Подозреваемый вину признал полностью. "В настоящее время по делу сформирована достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.







Обсуждение темы: «В Шлиссельбурге будут судить мужчину, который ворвался в квартиру к 13-летней девочке и украл у нее копилку с деньгами» Историк 17.02 16:38 [ + 4 – ]

Скоро просто за еду и за отрез мануфактуры будут убивать. Каждому времени свои преступления.

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