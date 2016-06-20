Полтавченко отклонил закон о приравнивании депутатских встреч с избирателями к митингам

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«Полтавченко отклонил закон о приравнивании депутатских встреч с избирателями к митингам»

Тоскливый Дятел 17.02 15:42 [ + -5 – ]

Широкая у Вас душа, Георгий Сергеевич! Приятно, конечно, что Вы бережно относитесь к демократическим ценностям, однако сможет ли это понять митинговая, разношерстная публика, которая только и ищет повода покуражиться.

Дядя Mурад 17.02 15:56 [ + 5 – ]

Тоскливый Дятел, пишет что широкая у него и любит он покуражится. Приходи покуражимся и зад.ворота твои распахну ещё шире. Не унывай и не тоскуй давай будь весёлым.

dexter 17.02 16:06 [ + 0 – ]

Дядя Mурад 17.02 15:56 [ + 2 – ]

Активный пидор детектед !

Историк 17.02 16:28 [ + 3 – ]

Будет как с Исакием, сначала отказал попам, а после указявки с верху взял "под козырек" и передал.