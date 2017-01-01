Обсуждение темы:

«Двое петербуржцев получили условные сроки за организацию подпольного казино»

К чему я? Может потому и сроки условные?

Необходимо вывести казино из тени и предоставить людям возможность играть в азартные игры беспрепятственно. Есть у человека лишние деньги, пусть идет и спускает их. Меньше кредитов и микрозаймов наберет, а возможно и обогатится.