Пропавшую фуру с сухим молоком нашли на Народного Ополчения с мертвецом за рулем

Внешних признаков насильственной смерти на теле водителя не обнаружено.

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Обсуждение темы:

«Пропавшую фуру с сухим молоком нашли на Народного Ополчения с мертвецом за рулем»

Hиф-Hиф 17.02 15:09 [ + 2 – ]

молоко заявителю передали, а на водителя ему, видать, наплевать. "Помер Максим и хрен с ним". (С)