«В Петербурге бомбила накачал своего пассажира напитком с психотропами и отнял у него ценные вещи (видео)»

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали бомбилу из Ленинградской области, который подмешал своему пассажиру в напиток психотропное вещество, забрал ценные вещи и высадил.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, инцидент произошел ночью 6 августа. 29-летний уроженец Ленобласти, занимаясь частным извозом на автомобиле «Форд Фокус» белого цвета, на территории Калининского района тайно подмешал в напиток неустановленное психотропное вещество, которым угостил своего пассажира.







После этого, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, обвиняемый похитил его мобильный телефон стоимостью около 50 тысяч рублей и высадил около одного из домов по Будапештской улице.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "разбой". Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Подозреваемый арестован. В настоящее время следствие располагает сведениями о возможной причастности мужчины к другим аналогичным преступлениям.

